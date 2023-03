Nach Blockaden Einsatzkosten: Polizei Sachsen will Klimaaktivisten zur Kasse bitten

In vielen Bundesländern ist es bereits üblich - nun sollen auch in Sachsen Klimaprotestierende an Einsatzkosten beteiligt werden. Bis hin zu mehreren Tausend Euro kosten die Einsätze zur Straßenräumung, sagt die Polizei. Sachsens Innenministerium will das nun den Demonstrierenden in Rechnung stellen.