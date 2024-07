In mehreren sächsischen Landkreisen musste die Polizei am Wochenende wegen ausländerfeindlicher Gesänge und Pöbeleien ausrücken. In Parks in Grimma und Heidenau sind jeweils zwei Menschengruppen von vier und fünfzehn Personen aufgefallen. In Chemnitz mussten die Einsatzkräfte in der Nacht zum Sonntag eine Gartenparty auflösen. Dort sollen antisemitische Lieder gespielt worden sein.