Corona-Pandemie Polizeigewerkschaft: Sachsen sollte Regeln für Versammlungen lockern

Nach dem Auslaufen der aktuellen Sächsischen Corona-Notfall-Verordnung am 9. Januar 2022 soll das Aufheben von Einschränkungen des Versammlungsrechts geprüft werden. Das fordert zumindest die Polizeigewerkschaft Sachsen in einem Appell an die Politik. Viele Polizeikräfte fühlten sich für einen Meinungsstreit missbraucht, so die Gewerkschaft.