Grundversorgung Abwasserpreise: So groß sind die Unterschiede in Sachsen

Hauptinhalt

Preise für Abwasser und Trinkwasser schwanken in Sachsen zwischen teuer bis relativ günstig. Bereits zwischen zwei Ortschaften können die Gebühren für Schmutzwasser diametral verlaufen. Das ist typisch für die essentielle Infrastruktur, denn viele Faktoren wie Pumphöhen oder Einwohnerzahl bestimmen am Ende, was jeder Haushalt zahlen muss. Kritik gibt es dennoch an intransparenten Preisstrukturen.