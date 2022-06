Die Gemeinde Seiffen habe sich auf diese Regelung geeinigt, um die seit 2005 von der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen zertifizierte "Familienfreundliche Freizeiteinrichtung" für einen Besuch mit den Eltern oder Großeltern besonders attraktiv zu gestalten, sagt Museumsleiter Konrad Auerbach.

Um nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, fällt der Blick nach Leipzig auf den Freizeitpark Belantis. Familientickets à la Mutter, Vater und zwei Kinder gibt es nicht. Das entspräche nicht der Lebenswelt unserer Kunden, so Belantischef Bazil El Atassi. "Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil wir niemanden ausgrenzen oder benachteiligen möchten. Insbesondere in unserer Region sind Familien sehr vielfältig und unterschiedlich."

Aber es gebe einen anderen Weg, den Eintrittspreis niedriger zu gestalten. Je früher sich ein Gast oder eine Familie für den Ticketkauf im Onlineshop entscheide, desto günstiger werde der im Vergleich zum Kauf direkt am Tag in Belantis, erklärt der Chef des Freizeitparks.

Im Freizeitpark Belantis (Bild) bei Leipzig, in Turisede in Einsiedel und im Freizeitpark Plohn gibt es keine Familienkarten. Bildrechte: imago images/Steffen Schellhorn

Jede Menge Rabatte beim Eintrittspreis hat der Naturschutz-Tierpark Görlitz/Zgorzelec. Hier erhalten nicht nur Schüler, Azubis, Studenten und Menschen mit einer Behinderung Ermäßigungen. Sonderpreise gibt es auch für Menschen im Freiwilligendienst, für Ehrenamtliche, Görlitzer Familienpassinhaber und Jahreskartenbesitzer umliegender Zoos.

Auch das Familienticket gab es für einige Zeit. Doch es wurde wieder abgeschafft. "Familienkarten haben bei uns in der Vergangenheit öfter dazu geführt, dass der ganze Kassiervorgang schnell sehr komplex und damit langwierig wurde", sagt die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit und Zoopädagogik, Isa Plath. Je nach Konstellation mit anderen Ermäßigungen sei dann die klassische Familienkarte nicht mehr am preisgünstigsten gewesen.

In Tierpark Görlitz gab es mal eine Familienkarte, bis die Rechnerei mit all den möglichen Rabatten zu kompliziert wurde. Bildrechte: Tierpark Görlitz

Auch Gäste des Waldseilparks Dresden-Bühlau können eine beachtliche Menge Eintrittskonstellationen durchrechnen. Hier zahlen Schüler, Azubis und Studenten einen Euro weniger – Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, was sich in einigen Fällen überschneidet, aber drei Euro weniger. Hinzu kommen sechs Kombi-Karten mit einem oder zwei Erwachsenen plus einem bis drei Kindern.

"Bei den Familienkarten können auch Familien mit mehr als drei Kindern Vergünstigungen bekommen. Jedes weitere eigene Kind bis 16 Jahre kostet 2,50 Euro weniger", informiert Rita Schwanebeck vom Waldseilpark. Wenn mehr als zwei Erwachsene mitklettern, könnten auch mehrere Familienkarten kombiniert werden.

Wem das alles zu kompliziert ist, der legt Ausflüge am besten auf Geburtstage. Vielerorts müssen die Geburtstagskinder gar nichts bezahlen. So beispielsweise in Turisede bei Einsiedel, im Saurierpark bei Bautzen und auch in Belantis und im Freizeitpark Plohn.

Einmal im Jahr mal keinen Eintritt bezahlen, nämlich am Geburtstag. Bildrechte: Colourbox.de

Gerade für kinderreiche Familien gibt es noch eine Möglichkeit zu sparen. Seit 25 Jahren wird von Behörden der sächsische Familienpass ausgestellt. Das Dokument ist kostenfrei. Es ermögliche Mehrkindfamilien ab drei Kindern, Alleinerziehenden mit zwei Kindern und Familien mit einem schwerbehinderten Kind kostenlose Eintritte in ausgewählten Museen, Sammlungen und in Schlösser, Burgen und Gärten des Landes, heißt es aus dem Sozialministerium. Freien Eintritt gibt es damit zum Beispiel im Barockschloss Rammenau, im Senckenbergmuseum in Görlitz oder im Dresdner Hygiene-Museum.