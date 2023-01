Ist die Teuerungsrate die Inflationsrate? - Häufig werden beide Begriffe synonym verwendet. Es handelt sich dabei um einen wichtigen, wirtschaftlichen Maßstab. Streng genommen gibt es aber Unterschiede zwischen beiden Begriffen.



- Die Teuerungsrate stellt dar, wie sich Preise für Produkte in einem Warenkorb (etwa 650 Produkte) verändern. Sie steht in Verbindung mit dem Verbraucherpreisindex, der monatlich misst, wie und in welche Richtung sich Preise für Güter und Services in Deutschland verändern.



- Die Teuerungsrate misst im Detail diese Veränderung des Verbraucherpreisindex im Vergleich zum Monat oder zum Jahr davor.



- Teuerungsrate und Inflation sind nicht das gleiche. Bei der Teuerungsrate wird angegeben, um viel Prozent sich die Inflation verändert. Der Begriff der Inflation wird meistens dafür genutzt, um einen zunehmenden Wertverfall vorhandenen Geldes zu beschreiben, der wiederum meistens auf eine erhöhte Teuerungsrate zurückzuführen ist.



- Die Teuerungsrate verändert sich, wenn die Realproduktion sinkt, Lohn- und Produktionskosten steigen, Material und Rohstoffe teurer werden und mehr Geld im Umlauf ist.



Quellen: "Duden - Wirtschaft von A bis Z", Finanzportal Compeon