Medienschaffenden ist im vergangenen Jahr bundesweit, aber vor allem in Sachsen, "der Hass mit voller Wucht entgegengeschlagen", hat das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF) in Leipzig festgestellt. Es listet 69 tätliche Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten auf. Neben Berlin (23 Übergriffe) kam es am zweithäufigsten in Sachsen zu tätlichen Angriffen (19 Fälle). "Das ist aber nur die Spitze des Eisberges", urteilt die Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes in Sachsen, Ine Dippmann, im Gespräch mit MDR SACHSEN.