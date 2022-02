Distanzierung Prinz will "Freien Sachsen" Verwendung des Familienwappens untersagen

Die rechtsextreme Partei "Freie Sachsen" will das frühere sächsische Königshaus in ihre Planungen einbinden. Doch der Nachfahr Augusts des Starken ist daran nicht interessiert. In Interviews kündigte er rechtliche Schritte an. Ihn stört die Verwendung des Familienwappens.