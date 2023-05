Dazu zieht die Sozialbürgermeisterin von Dresden ein nüchternes Fazit: "Wir haben gesucht und haben exakt null Liegenschaften gefunden", so Kaufmann. Diese Suche habe man bereits mehrfach durchgeführt. Es gebe keine Immobilien mehr. "Das bedeutet also, diese Art von Problemlösung löst uns keine Probleme vor Ort."

So sieht es auch der Präsident des Deutschen Landkreistages: "Also, was bisher passiert ist, seitens der Bundesregierung, reicht überhaupt gar nicht aus", sagt Sager. "Das Problem wird täglich größer und die Bundesregierung tut so, als sei es relativ klein. Jedenfalls kann man nicht erkennen, dass das eine Chef-Angelegenheit ist in der Bundesregierung."