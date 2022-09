In mehreren Städten in Sachsen sind am Montagabend Menschen gegen die Politik der Bundesregierung auf die Straße gegangen. Beispielsweise registrierte die Polizeidirektion Dresden 27 Versammlungen in ihrem Bereich, so unter anderem in Heidenau, Dresden und Freital. In den kleineren sächsischen Städten gingen einige Hundert Leute auf die Straße. Der größte Aufzug lief durch Chemnitz. Dort versammelten sich nach Angaben der Veranstalter etwa 3.000 Menschen. In Bautzen zählte die Polizei etwa 1.600 Demonstrierende. In Leipzig protestierten Hunderte. Hier kam es zu kleineren Gegendemonstrationen.