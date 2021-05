Nach Prognosen steigt die Zahl der Pflegebedürftigen in Sachsen von 204.731 im Jahr 2017 um gut 20 Prozent auf 246.516 im Jahr 2030. Nach Angaben des Arbeitsministeriums belegt Sachsen bei Fachkräften in der Altenpflege mit einem durchschnittlichen Monatsentgelt von 2.376 Euro (brutto) bundesweit den vorletzten Platz, bei Hilfskräften mit 1.794 Euro sogar den letzten (Stand: 2018). Der Pflegemindestlohn für Fachkräfte steigt im Osten am 1. Juli auf 2608,80 Euro. Für Hilfskräfte liegt er seit 1. April bei 2087,04 Euro.



Im Gesundheits- und Sozialwesen sind in Sachsen nur 14 Prozent der Betriebe und 30 Prozent der Beschäftigten tarifgebunden, hieß es. Laut Agentur für Arbeit in Sachsen werden in den nächsten Jahren mehr als 21.000 neue Pflegekräfte gebraucht. "Bei dieser Zahl muss man noch beachten, dass es sich hier um zusätzlichen Bedarf handelt. Der normale Ersatzbedarf - Ausscheiden aus Altersgründen, Gesundheit, berufliche Umorientierung - kommt noch dazu", sagte Behördensprecher Frank Vollgold.