Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hat in diesem Schuljahr Prüfungserleichterungen für die Abschlussklassen in Aussicht gestellt. Diejenigen, die in diesem Schuljahr ihren Abschluss machen, sollen ähnlich faire Bedingungen bekommen wie die beiden Vorgängerjahrgänge, kündigte Piwarz an. "Insofern muss sich da auch keiner Sorgen machen, dass da gerade beim Abschluss der Schüler oder die Schülerin benachteiligt wird."