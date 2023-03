Die CDU-Fraktion im sächsischen Landtag hatte in einem Positionspapier jüngst die Bedeutung der Bundeswehr als Wirtschaftsfaktor hervorgehoben. Neben Truppenstandorten wird auch die Verteidigungswirtschaft genannt. In dem Papier heißt es, es gebe zwar keine Großstandorte, aber "schon zahlreiche Zulieferbeziehungen mittelständischer heimischer Unternehmen und einige bundesweit beziehungsweise international tätige Unternehmen der Verteidigungswirtschaft besitzen Niederlassungen im Freistaat".

Ebenso gebe es im Bereich der Forschungskooperation der Hochschulen mit der Bundeswehr bereits Projekte. "Diesen Stand gilt es zu erweitern und die Beteiligung der sächsischen Unternehmen an der Verteidigungswirtschaft zu stärken", heißt es in dem Papier weiter.

Generell ist es im Bereich Rüstungsindustrie schwierig, zwischen ziviler und militärischer Produktion zu trennen. Bei vielen Unternehmen sind beide Bereiche verschmolzen. Grundsätzlich liegen die Zentren der Rüstungsproduktion in Deutschland vor allem in Bayern und Baden-Württemberg, aber auch in Bremen oder Kassel sowie – geografisch bedingt – in den Küstenstädten an Nord- und Ostsee.