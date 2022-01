Die Verkürzung der Absonderung von zehn auf sieben Tage ist möglich. Personen, die positiv getestet wurden, müssen zusätzlich für 48 Stunden symptomfrei sind. Ein Antigenschnelltest reicht in der Regel aus, da hier das Ergebnis sofort vorliegt. Die Testung muss bei einer offiziellen Teststelle erfolgen und der Nachweis aufgehoben werden.

Eine Besonderheit besteht für alle Schülerinnen und Schüler, die Kontaktperson sind und regelmäßig in der Schule getestet werden. Sie können sich schon am fünften Tag der Absonderung freitesten. Der Schnelltest sollte bei einer offiziellen Teststelle erfolgen.



Im Ausnahmefall geht das auch mit einem beaufsichtigten Test in der Schule. Die Freitestung ist ebenfalls mit einem PCR-Test möglich. Der Testnachweis muss für acht Wochen aufgehoben werden. Sollte der Schüler oder die Schülerin selbst positiv getestet sein, gelten die allgemeinen Regeln der Freitestung nach sieben Tagen.