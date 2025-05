Die Analyse des Kulturbüros Sachsen informiert in sieben Beiträgen zu aktuellen Aktivitäten und Feindbildern der extremen Rechten in Sachsen. Aufgezeigt wird nach Angaben der Initiatoren auch der Antifeminismus der sächsischen AfD und ihrer Jugendorganisation.



Seit 2014 dokumentiert das Kulturbüro in jährlichen Analysen, wie die extrem rechte Szene in Sachsen aufgebaut ist, welche Merkmale sie hat und wie sie sich entwickelt. Sie entstand den Angaben nach in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen, die den Grünen nahesteht, und der Amadeu Antonio Stiftung, die vom Bundesfamilienministerium gefördert wird.