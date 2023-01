Statistik Mehr verletzte Radfahrfahrer bei Unfällen in Sachsen

Hauptinhalt

Im vergangenen Jahr sind bei Verkehrsunfällen in Sachsen mehr Radfahrer verletzt worden als in den Vorjahren. Das sagte die vorläufige Statistik bis Oktober aus. Laut Verkehrsministerium sind aber auch immer mehr Radler unterwegs. In Großstädten ist das Radfahren besonders gefährlich.