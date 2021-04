Sachsens Wälder sollen attraktiver für Radfahrer werden. Die im vergangenen Jahr begonnenen Arbeiten zum Ausbau des Radwegenetzes in verschiedenen Revieren des Staatsbetriebs Sachsenforst werden nun wieder aufgenommen, wie das Forstministerium am Sonntag mitteilte. In der Regel werden bestehende Wirtschaftswege für den Radverkehr hergerichtet. Insgesamt sind in diesem Jahr Ausgaben von rund 140.000 Euro für zwölf Vorhaben mit einer Streckenlänge von insgesamt 16 Kilometern vorgesehen.