Berlin ist internationaler als Thüringen oder Sachsen

In Berlin studiert Mene Maschinenbau. Der 28-Jährige ist vor ein paar Jahren aus Sri Lanka nach Deutschland gekommen. Zuerst hat er in Ilmenau, einer Stadt in Thüringen, gelebt. Er hatte von der guten Technischen Hochschule gehört, doch dort hinzuziehen sei ein Fehler gewesen: "Einmal bin ich mit ein paar deutschen Kumpels von mir zu Kaufland gegangen. Dann hat eine Frau meine deutschen Kumpels gefragt: Was ist das?" Er habe sie dann korrigiert: "Es heißt: Wer ist das. Ich bin ein Mensch."

Solche Sachen hätten Mene genervt. Doch er ist nicht nur wegen des Rassismus gegangen. In der Uni habe er sich auch oft alleine gefühlt, keinen Anschluss gefunden. In Berlin gefalle es ihm deutlich besser als in Thüringen. "Es ist internationaler. Es gibt jede Nationalität, jede Farbe, jede Größe. Ich fühle mich hier wohl. Auch wenn die Leute aus Thüringen herkommen, die würden sich offen benehmen. Weil Berlin so ist."

Soziologin: DER Osten ist nicht DER Ort für Rassismus

Auch wenn es in Berlin ebenfalls rassistische Angriffe gibt, fühlen sich offenbar viele People of Color in der Hauptstadt wohler – weil es internationaler ist. Das sei ein entscheidender Punkt, sagt die Soziologin und Autorin, Katharina Warda, gegenüber MDR exactly. Sie ist selbst in Ostdeutschland aufgewachsen.

"Es gibt in Westdeutschland mehr Menschen mit Migrationsgeschichte", sagt Warda. Das mache vieles einfacher, weil es normaler sei. Die wenigen in Ostdeutschland seien extrem unsichtbar. "Die Frau, die dir die Brötchen verkauft, die den Bus fährt, dein Hausarzt oder deine Hausärztin, das sind sehr selbstverständlich nicht People of Color oder Ostdeutsche mit Migrationsgeschichte." Das mache den großen Unterschied aus.