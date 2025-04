Auch Annika Schlötelburg, die sich beim Umweltbundesamt in Dessau mit Gesundheitsschädlingen befasst, sieht bisher keine wissenschaftlichen Belege für einen nachweisbaren Erfolg der neuen Köder. Es gebe lediglich Laborstudien, aber noch keine Feldstudien, sagt sie. Schlötelburg hält es für unwahrscheinlich, dass die Köder in der EU zugelassen werden.

Sie empfiehlt, sich bei der Bekämpfung von Ratten mehr auf die Ursachen, statt auf die Symptome zu fokussieren: "Momentan ist es so, dass wir in Städten ein regelrechtes Rattenparadies anbieten mit viel Futter und Versteckmöglichkeiten. Solange wir das nicht angehen und die Futterressourcen für die Ratte nicht einschränken, werden wir auch immer ein Rattenproblem haben."

Um das in den Griff zu bekommen, brauche es ein einheitliches Rattenmanagement, also eine Abteilung in jeder Stadt, die Maßnahmen koordiniert. Am besten helfe immer noch Prävention, sagt Schlötelburg. Also keinen Müll offen herumliegen zu lassen, kein Essen in der Toilette zu entsorgen und auch keine Wildtiere zu füttern. Denn wo es nichts zu holen gibt, sind auch keine Ratten.