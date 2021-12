An anderer Stelle bei Telegram rief der Dresdener Rechtsanwalt Frank Hannig auf Telegram dazu auf, irgendjemand müsse nun einen guten Strafverteidiger für Daniel G. und vier weitere Beschuldigte beauftragen. Hannig hat in der Vergangenheit unter anderem den Mörder des Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, Stefan Ernst, als Pflichtverteidiger vertreten. Auch war Hannig bei der Gründung des Pegida-Fördervereins beteiligt. Inzwischen postet er bei Telegram regelmäßig Einträge, die sich unter anderem mit Bußgeldern bei den unerlaubten Corona-Demos befassen.

Der Rechtsextremist Sven Liebich, der zu Corona-Protesten in Halle mobilisiert, teilte in seinem Telegram-Kanal einen Post mit dem Titel "Mordpläne gegen Kretschmer – Polizei findet auch Armbrüste", dazu gestellt war das Bild einer Kinderarmbrust.

Die Radikalisierung der Corona-Proteste in Sachsen sorgt seit Wochen für Kritik, vor allem an Innenminister Roland Wöller (CDU), der die Razzia am Mittwochmorgen nach eigenen Angaben aus dem Lagezentrum des Landeskriminalamtes in Dresden heraus beobachtete. Benjamin Winkler von der Amadeu-Antonio-Stiftung in Sachsen sagte dem MDR dazu, das zögerliche Verhalten der Polizei bei den Aufmärschen in Sachsens Städten habe viele Protestler ermutigt. Im Innenministerium habe man ähnlich wie bei den Reichsbürgern auch die Querdenker massiv unterschätzt. Spätestens seit dem Aufmarsch vor dem Haus von Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sehe das aber anders aus.