Die Radikalisierung der Corona-Proteste in Sachsen sorgt seit Wochen für Kritik, vor allem an Innenminister Roland Wöller (CDU), der die Razzia am Mittwochmorgen nach eigenen Angaben aus dem Lagezentrum des Landeskriminalamtes in Dresden heraus beobachtete. Benjamin Winkler von der Amadeu-Antonio-Stiftung in Sachsen sagte dem MDR dazu, das zögerliche Verhalten der Polizei bei den Aufmärschen in Sachsens Städten habe viele Protestler ermutigt. Im Innenministerium habe man ähnlich wie bei den Reichsbürgern auch die Querdenker massiv unterschätzt. Spätestens seit dem Aufmarsch vor dem Haus von Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sehe das aber anders aus.