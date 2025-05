Bei den Durchsuchungsobjekten handelt es sich nach MDR-Recherchen um das Kanzleilehngut in Halsbrücke bei Freiberg, eine Pension in Dresden-Hosterwitz und weitere Objekte in Rathmannsdorf bei Bad Schandau, in Döbeln und Leipzig-Mockau.

Der Gründer des "Königreichs Deutschland", der 59 Jahre alte Peter Fitzek, wurde den Angaben nach in Halsbrücke festgenommen. Der 28 Jahre alte Martin S., der ebenfalls zu den Gründungsmitgliedern gehört, wurde in Döbeln festgenommen.

Bundesweit wurden Vereinsliegenschaften in sieben Bundesländern durchsucht, neben Sachsen in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Neben den zwei Festnahmen in Sachsen wurde außerdem Benjamin M. in Brandenburg festgenommen und Mathias B. in Rheinland-Pfalz.