Bei den Durchsuchungsobjekten handelt es sich nach MDR-Recherchen um das Kanzleilehngut in Halsbrücke bei Freiberg, eine Pension in Dresden-Hosterwitz und weitere Objekte in Rathmannsdorf bei Bad Schandau, in Döbeln und Leipzig-Mockau. Der Inhaber der Pension in Dresden-Hosterwitz findet sich auch im Impressum des Kanzleilehnguts in Halsbrücke als Betreiber wieder.