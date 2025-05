Bei der Razzia in Sachsen waren am Dienstag insgesamt fünf Objekte durchsucht worden, laut LKA vor allem Wohnungen und Geschäftsräume von Anhängern und Geschäftspartern des verbotenen Vereins. Zwei Personen wurden festgenommen. Durchsucht wurden nach MDR-Recherchen das Kanzleilehngut in Halsbrücke bei Freiberg, eine Pension in Dresden-Hosterwitz und Objekte in Rathmannsdorf bei Bad Schandau, in Döbeln und Leipzig-Mockau.



Der Inhaber der Pension in Dresden-Hosterwitz findet sich auch im Impressum des Kanzleilehnguts in Halsbrücke als Betreiber wieder.