Bündnis90/Die Grünen gehen mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin in den Bundestagswahlkampf. Das sagte der Co-Parteichef der Grünen, Robert Habeck und kündigte an, den Wahlkampf voll unterstützen zu wollen. In Sachsen bewertete die Landesvorstandssprecherin der Grünen, Christin Furtenbacher, die Personalentscheidung in Berlin als Aufbruch: "Wir haben mit Annalena Baerbock und Robert Habeck ein hervorragendes Spitzenduo."