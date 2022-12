Richterdienstgericht Landtags-Fraktionen: Urteil gegen Maier gute Nachricht für Sachsen

Der frühere AfD-Abgeordnete Jens Maier darf vorläufig nicht mehr als Richter in Sachsen arbeiten und soll in den Ruhestand versetzt werden. Das entschied das Dienstgericht in Leipzig. Landtagsfraktionen in Sachsen sind erleichtert.