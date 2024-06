Nach Umfrageergebnissen von Infratest Dimap im Auftrag des MDR haben Anhänger des neu gegründeten BSW mit einer Beteiligung der AfD an einer Regierung weniger Probleme: Jeder dritte BSW-Sympathisant könnte sich das vorstellen (36 Prozent). Im jüngsten Sachsentrend des MDR liegen AfD und CDU in der Wählergunst nahezu gleichauf mit 30 und 29 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht folgt mit 15 Prozent. Grüne und SPD würden es demnach mit jeweils sieben Prozent erneut in den Landtag schaffen.