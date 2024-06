Der Sächsische Rechnungshof hat erneut die hohen Personalausgaben in der Landesverwaltung moniert. Die Behörde hatte sich für ihren Bericht das Jahr 2022 angesehen und festgestellt, dass die Personalausgaben damals bei mehr als fünf Milliarden Euro lagen. Das sagte Behördenchef Jens Michel am Donnerstag in Dresden. Damit liegen die Personalausgaben bei etwa 40 Prozent des Landeshaushalts und erreichen einen neuen Höchststand.