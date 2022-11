Der Sächsische Landesrechnungshof hat erneut eindringlich vor steigenden Personalausgaben des Freistaats gewarnt. Trotz sinkender Bevölkerungszahlen setze der Freistaat den Weg eines Stellen- und Personalzuwachses fort, kritisierte Präsident Jens Michel am Donnerstag bei der Vorstellung des zweiten Bandes des Jahresberichts des Landesrechnungshofs. Immer neue Stellen schränkten den finanziellen Handlungsspielraum über Generationen hinweg immer weiter ein.

Michel mahnte zudem eine größere Haushaltsdisziplin an. Nach der Überwindung der Corona-Pandemie sollte die Stabilisierung des Haushaltes oberste Priorität haben. Stattdessen gehe die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben in Sachsen immer weiter auseinander, so der Landesrechnungshofpräsident.