Landesrechnungshof Sachsen Rügen für geplante Schulden-Rückzahlung und Immobilien-Geschäfte

Der neue Präsident des Landesrechnungshofs, Jens Michel, hält an der Linie seines Vorgängers zum Umgang mit Sachsens Corona-Schulden fest. Michel rügte im zweiten Teil des Jahresberichts erneut die von der Landesregierung geplante Verlängerung der Tilgungsfristen in der sächsischen Verfassung. Michel sagte bei der Vorstellung des Berichts, eine Verlagerung der Schulden in die Zukunft nehme künftigen Politikern den Handlungsspielraum.