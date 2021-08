Überprüft wird auch ein Beamter, der die sogenannte Erfurter Resolution 2015 unterzeichnet haben soll. Die gilt als Gründungsdokument des völkisch-nationalistischen Flügels der AfD, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Social-Media-Beiträge der selben Person würden zudem "Zweifel an der Verfassungstreue aufkommen lassen", heißt es in der nun vorgelegten Auflistung.

Die jetzt bekanntgewordenen sieben Verdachtsfälle beziehen sich auf insgesamt acht Beamte verschiedener Polizeidirektionen, der Bereitschaftspolizei und des Landeskriminalamts. Jedoch sei eine "Mehrfacherfassung von Personen möglich", ist im Kleingedruckten der Kleinen Anfrage zu lesen. In drei Fällen sind bereits Disziplinarverfahren anhängig, in einem Fall wurde zudem wegen des Vorwurfs der Beleidigung eine noch nicht rechtskräftige Geldstrafe per Strafbefehl verhängt. Darüber hinaus gab es einen Fall, der nach Ermittlungen in der Verwaltung ohne dienstrechtliche Konsequenzen abgeschlossen wurde.