Der Kampf gegen Rechtsextremismus ist eine große Herausforderung, aber wir machen das schon ziemlich gut – so könnte man eine Kabinettssitzung am Dienstag in Dresden zusammenfassen. In einer gemeinsamen Erklärung des sächsischen Innen-, Justiz- und Sozialministeriums hat die Landesregierung ihre Bemühungen gegen demokratiefeindliche Kräfte ausgewertet.