Was ist die Koordinierungsstelle Extremismusbekämpfung - Die Koordinierungsstelle wurde im September 2020 eingerichtet, um extremistische Bestrebungen in den Sicherheitsbehörden Sachsens zu erkennen und zu bekämpfen.

- Jedes halbe Jahr soll die Stelle ein Lagebild vorlegen.

- Erkenntnisse daraus sollen auch in Aus- und Weiterbildungen einfließen und Thema in Schulungen sein.