An Sachsens Schulen haben Vorfälle mit rechtsextremem Hintergrund einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus der Antwort des Sächsischen Kultusministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linken-Landtagsabgeordneten Juliane Nagel hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Demnach erfassten die Schulaufsichtsbehörden 2024 insgesamt 154 rechtsextremer Vorkommnisse. 2023 seien es 149 Vorfälle gewesen. In den Vorjahren schwanken die Fallzahlen, liegen aber deutlich unter den aktuellen.