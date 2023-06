Anhaltender Regen seit der Nacht lässt die Waldbrandgefahr in weiten Teilen Sachsens sinken. Am Dienstag ist die Waldbrandgefahr in den meisten Teilen Sachsens sehr gering, wie auf einer Waldbrandgefahrenkarte des Deutschen Wetterdienstes ersichtlich ist. Es gilt die niedrigste Warnstufe 1. Nur in Teilen vom Landkreis Leipzig und dem Vogtlandkreis bestehe mit der zweitniedrigsten Warnstufe 2 geringe Gefahr.

Die Waldbrandwarnstufen in Sachsen sind am Montag herabgesetzt worden. (Symbolbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK