Am Sonnabend wurde im Bereich der Mulde Alarmstufe 2 für den Lungwitzbach in Sankt Egidien ausgerufen. In der Nacht zum Sonntag überschritt der Wasserstand der Oberen Pleiße am Pegel Neukirchen die Alarmstufe 1, wie das Landeshochwasserzentrum in Dresden mitteilte. Der Hochwasserscheitel passierte dann am Sonntagmorgen den Pegel Regis-Serbitz in gut zwei Metern Höhe. Im Laufe des Tages werde auch am Pegel Böhlen 1 mit Überschreiten des Richtwertes gerechnet - bei 2,20 Meter.