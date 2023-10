Sturmtief Noah ist am Dienstag einmal quer über Sachsen gezogen und hat dem Sommer vorerst ein Ende gesetzt. Mit Starkregen und heftigen Böen zog das Tiefdruckgebiet am Dienstagabend von Westen nach Osten durch.

Laut Wetterdienst MeteoIQ wurde sachsenweit in Elstra im Landkreis Bautzen die größte Regenmenge gemessen. Dort waren es 19 Liter in 24 Stunden, wobei der Regen innerhalb einer kurzen Zeitspanne in den Abendstunden gefallen ist. In Pulsnitz, ebenfalls Landkreis Bautzen, waren es 18 Liter und in Strauch 15 Liter. Der langjährige Monatsmittelwert für den Oktober liegt laut Deutschem Wetterdienst in Sachsen übrigens bei 47 Liter.