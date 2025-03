Was heißt eigentlich "Gendern"? Das Gendern betont die Gleichheit der Geschlechter in der Sprache. Eine gemischte Personengruppe wird demnach nicht nur in der männlichen Form benannt, sondern zugleich in der weiblichen Form. Es können auch Sonderzeichen oder geschlechtsneutrale Begriffe wie "Gast" genutzt werden. Das ersetzt die oft üblichen Oberbegriffe in der männlichen Form, etwa "Arbeiter" (Fachbegriff "generisches Maskulinum").

Quelle: www.gernderleicht.de, ZDF