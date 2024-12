Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

FAQ Regierungsbildung in Sachsen – Woche der Entscheidung

16. Dezember 2024, 05:00 Uhr

Rund 100 Tage nach der Landtagswahl könnte am Ende dieser Woche die neue Regierung in Sachsen stehen. Bis es so weit ist, müssen die potenziellen Koalitionäre der Minderheitsregierung von CDU und SPD allerdings noch mehrere Hürden nehmen. Wir erklären, was wann und wie in dieser für Sachsen politisch entscheidenden Woche passiert.