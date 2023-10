Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) rechnet als Folge eines Warnstreikes der Lokführer an diesem Sonnabend mit Zugausfällen. Von 2:30 Uhr bis 14:30 Uhr sind die bei der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) Organisierten zum Ausstand aufgerufen. Der werde sich auf den gesamten Betrieb der Mitteldeutschen Regiobahn auswirken. Derzeit arbeite die MRB mit Hochdruck an der Einrichtung eines Busnotverkehrs, teilte das Unternehmen am Freitag mit.