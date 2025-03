Im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) gilt der Sommerfahrplan 2025. Ein besonderer Fokus liegt auf der Nationalparkregion Sächsische Schweiz. Demnach gibt es an Wochenenden weitere Bahnverbindungen in die Sächsische Schweiz. Als Ersatz für die gesperrte Elbbrücke in Bad Schandau weitet der Regionalverkehr Sächsische Schweiz Osterzgebirge (RVSOE) zudem sein Angebot an Bussen und Fähren aus. Mit dem Sommerfahrplan des VVO startet in der Sächsischen Schweiz parallel die Tourismussaison.