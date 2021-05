Sogenannte Reichsbürger und Selbstverwalter in Sachsen missbrauchen öffentliche Anschlagstafeln von Gemeinden für ihre Zwecke. Nach Angaben des Landesamtes für Verfassungsschutz wurden in mehreren Orten Plakate angebracht, die einen offiziellen und amtlichen Anschein erwecken sollen. Darauf werde beispielsweise für ein "Referendum über Siegelrechte", eine "staatliche Gemeinderatswahl" und die Wahl eines "Verwesers" geworben. Festgestellt wurden die Plakate unter anderem in Löbau, Wachau, Radeburg, Dresden und im Dresdner Umland.