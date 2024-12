Fernreise-Boom Sachsen wollen ihre Träume nicht länger aufschieben

In der nasskalten Jahreszeit träumen viele Menschen in Sachsen vom nächsten Urlaub. Und seit dem Ende der Corona-Pandemie scheint das Motto zu lauten: nicht kleckern, sondern klotzen. "Nach Corona haben wir gespürt, dass die Nachfrage nach 'Einmal-im-Leben-Reiseträumen', wie zum Beispiel Australien und Neuseeland, deutlich gestiegen ist", sagt die Prokuristin von Eberhardt Travel, Isabel Braksiek und fügt an: "Früher hat man gesagt: Das mache ich mal irgendwann. Heute lautet die Devise: Was weiß ich denn, was übernächstes Jahr ist. Ich möchte das jetzt noch erleben." Die Nachfrage werde momentan nur von den verfügbaren Flugangeboten limitiert.