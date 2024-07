Wer aktuell einen neuen Reisepass beantragt, muss länger als üblich auf das Dokument warten. Das haben sächsische Großstädte der Nachrichtenagentur dpa bestätigt. Die Landeshauptstadt Dresden teilte mit, die Verzögerungen lägen "zum einen am Wegfall des Kinderreisepasses, zum anderen an der Nachholung von Fernreisen außerhalb der EU, die in den letzten zwei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich waren."