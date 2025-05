Sachsen verzeichnet in dieser Grippesaison eine Rekordzahl an Toten. Laut dem Sächsischen Gesundheitsministerium sind mit 192 Menschen mehr als jemals zuvor seit der Registrierung an Influenza gestorben. Bis auf zwei Grundschulkinder handele es sich um Erwachsene. Der Altersmedian der Verstorbenen lag den Angaben nach bei 83 Jahren.