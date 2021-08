Die Zahl der Rentner und Rentnerinnen mit sozialversicherungspflichtigen Jobs ist in Sachsen in den vergangenen zehn Jahren massiv gestiegen. Das berichtet die "Freie Presse" und verweist auf Zahlen der Bundesarbeitsagentur. Demnach waren Ende 2020 knapp 11.000 Menschen in Voll- oder Teilzeit tätig, obwohl sie die Regelarbeitsgrenze bereits überschritten hatten. Das sind 6.400 Menschen mehr als noch vor zehn Jahren. Es gebe einen Trend zum Arbeiten über das Rentenalter hinaus, hieß es.