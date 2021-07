Urlauber und Rettungskräfte haben in Mecklenburg-Vorpommern einen Rentner aus Sachsen aus der Ostsee retten und wiederbeleben können. Wie Andre Rieckhoff als Leiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Graal-Müritz sagte, ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend in Graal-Müritz am Strand in der Nähe eines Campingplatzes.