Der Sächsische Handwerkstag sprach sich in einer Reaktion klar für eine Fortsetzung des Programms aus. "In den beiden vergangenen Jahren ist es gelungen, nicht nur regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken, sondern auch das Elektroschrott-Aufkommen zurückzudrängen", betonte Geschäftsführer Andreas Brzezinski.

Auch der ehemalige Umweltminister Günther hatte das Programm als Erfolg gewertet: Rund 21.000 Reparaturen seien mit insgesamt 2,2 Millionen Euro gefördert worden, so Günther. Am Donnerstag forderte er die Fortsetzung des Projekts. "Das Aus des Reparaturbonus wäre eine Entscheidung gegen die Menschen und Handwerksbetriebe in Sachsen", so der ehemalige Umweltminister.