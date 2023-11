Ein Vormittag im Euronics-Fachmarkt am Stadtrand in Radeberg. Ein Ehepaar schaut sich bei den Staubsaugern um. Über den Reparaturbonus wissen sie Bescheid und finden ihn prinzipiell gut. "Der ist in Ordnung, aber wer in der DDR groß geworden ist, der repariert oder lässt reparieren. Der schmeißt nicht einfach weg", sagt die Frau. Ihr Mann lacht, denn bei vielen Geräten legt er selbst Hand an: "Was ich mir zutraue, das repariere ich schon selbst."