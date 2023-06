Die im vergangenen Jahr bei Mügeln verunglückte Dampflok der Stiftung Sächsische Schmalspurbahnen kann repariert werden. Das teilte die Stiftung mit. Demnach hat der von der Versicherung eingesetzte Gutachter grünes Licht gegeben, so dass ein Reparaturauftrag erteilt werden kann. Noch in diesem Monat sollen die Arbeiten im Dampflokwerk in Meiningen starten. Die Kosten für die Reparatur der der "I K 54" werden auf knapp 1,1 Millionen Euro geschätzt, sagte Andreas Winkler von der Stiftung.